Товарняк с углем сошел с рельсов в Сибири

Грузовой состав с углем сошел с путей недалеко от станции Мегет в Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Всего с рельсов сошло три десятка вагонов, пострадавших и угрозы экологии нет, подчеркивают железнодорожники.

На место выехали восстановительные поезда. Из-за работ возможны задержки в железнодорожном сообщении. Однако обещают, что они будут незначительными: составы направят по объездным путям, сообщили в пресс-службе РЖД.