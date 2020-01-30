Из центра не выбраться. Пробки в Барнауле достигли 9 баллов

Дорога домой для некоторых жителей Барнаула сегодня будет особенно долгой. По информации сервиса "Яндекс. Пробки", заторы в городе на 9 из 10.
Самая сложная ситуация в центре: Ленина, Красноармейский, Строителей и Челюскинцев стоят почти полностью. Сильно затруднено движение на пересечении Строителей и Красноармейского у "Мира".
Неприятный сюрприз ждет тех, кто решит объехать пробку через лес. Ленточный бор стоит от Кутузова до Власихинской.
По Павловскому тракту есть проблемы с разъездом на пересечении с Малахова и Попова. Пробки формируются на отдельных участках улиц: Малахова, Антона Петрова, Северо-Западная, Попова и Балтийская.
Комментарии
Это не машин много, а дорог мало. Барнаул не рассчитан на автомобили от слова совсем. Чтобы не было пробок, необходимо заниматься УДС
Результат закрытия старого моста через Обь. Так и будет, пока его не откроют. Весь транспорт, шедший через старый мост теперь идет через центр.
Вчера вечером много аварий.
А еще снег бы кто чистил. на калинина в сторону центра от северо-западной дорога сужается и доходит до 1.5 полосы вместо 3х!! и не только там такая ситцация.
Уж дорогие, которые щас перегружены из за закрытия моста, можно было бы почистить???
Властям - класть. главное администрацию отчистили.
22:17, у нас занимаются только застройкой, а дороги строить не надо, как известно, проблемы темнокожих - шерифа не волнуют...
А Вы видите, что дорог мало зачем машины набираете на одну семью три штуки, вот на работу они в центр едут каждый на своей и обратно вечером также, тесно сядьте в одну
Видите во дворе нет место Вашу машину парковать зачем авто покупаете? Ждёте чтобы ради вашей покупки расширили двор? Так и тут
Машины покупают, потому что они едут в раз быстрее общественного транспорта, который делает десятки остановок, ковыляя вокруг города. Никто по три машины на семью не покупает. Машина есть у каждого третьего - фактически по одной машине на семью