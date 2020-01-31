Два участка трасс открыли для движения в Алтайском крае

Из-за нормализации погодных условий в Алтайском крае открыли для движения еще две дороги. Проезд для всех видов транспорта восстановили на трассах Топчиха – Парфеново – Песчаное и Мельниковка – Александровка, сообщили в Минтрансе региона.

Таким образом, на утро 31 января закрытыми остаются:

Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан (участок от села Курья до Змеиногорска);

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (участок от Змеиногорска до Рубцовска);

Батурово – Киприно – Юдиха;

Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород (участок от села Баево до села Верх-Суетка, а также участок от села Нижняя Суетка до Славгорода);

Алексеевка – Березовка – Солонешное (участок от села Соловьиха до села Березовка);

Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа (от села Усятское до конца трассы);

Красногорское – Усть-Кажа – Сосновка.

Напомним, из-за сложных метеоусловий в Алтайском крае перекрыли около 30 трасс. До отдаленных сел региона расчищать дороги помогала военная техника. Коммунальные службы работают на пределе возможностей, чтобы очистить дороги от снежного покрова.