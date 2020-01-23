Началось. В Алтайском крае перекрыли почти 30 автодорог

Метель усиливается в Алтайском крае. По информации "Алтайавтодора", к вечеру 23 января в регионе перекрыли уже почти 30 автодорог, причем большинство из них – в Топчихинском районе.

За его пределами перекрыты только восемь трасс. Это "Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепичиха" и "Мамонтово — Солоновка- а/д А-322" на территории Новичихинского района, а также:

Батурово — Киприно — Юдиха;

Горняк – Староалейское;

Алейск — Краснодарское (Усть-Пристанский район);

Алейск — Чарышское;

Змеиногорск – Рубцовск;

Поспелиха — Курья — Третьяково — Казахстан.

На территории Топчихинского района заблокированы автодороги:

Колпаково – Победим – Степной;

Макарьевка – Лаврентьевка;

Павловск – Колыванское – Ракиты – Топчиха;

Победим – Зеленый;

Ракиты – Сидоровка – Чаячье;

Топчиха – Переясловка – Труд;

Топчиха – Парфеново – Песчаное;

Топчиха — Хабазино – Краснаярка – Нагорный;

Топчиха – Чистюнька;

Чистюнька – Володарка – причал.

Кроме того, автолюбители не смогут выехать на подъездные автодороги, ведущие к Зимино, Кировскому, Ключам, Комарихе, Крутихе, Михайловке, Покровке, Садовому, Топольному и Ульяновскому.