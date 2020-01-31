Все кандидаты в мэры Барнаула прошли во второй тур конкурса

Все девять кандидатов на пост главы администрации Барнаула успешно прошли первый этап конкурса – проверку документов. Комиссия на заседании 31 января зарегистрировала всех участников. Об этом порталу amic.ru сообщил секретарь комиссии, депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко.

"Комиссия приняла единогласное решение о регистрации всех участников конкурса в качестве кандидатов на должность главы Барнаула", – уточнил он.

6 февраля состоится конкурс – еще одно заседание, где кандидаты представят комиссии свои программы развития города. Выбирать, кто пройдет в следующий тур, будут снова члены комиссии, а это чиновники краевого парламента и депутаты БГД. Оставшиеся претенденты 14 февраля придут на заседание Думы и снова представят свои программы, но уже депутатам. Они и выберут одного победителя, который получит пост главы города.

Напомним кандидатов:

Вячеслав Франк (54 года, исполняющий обязанности мэра); Алексей Скосырский (53 года, индивидуальный предприниматель, депутат Барнаульской городской Думы от ЛДПР); Елена Хрусталёва (59 лет, депутат Барнаульской городской Думы от КПРФ, профессор кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Алтайского государственного медицинского университета); Сергей Шумов (59 лет, бизнесмен); Андрей Крылов (53 года, экс-руководитель регионального отделения "Партия Роста", бизнесмен); Алексей Шипунов (34 года, безработный); Владимир Барсуков (65 лет, пенсионер и бизнесмен); Артем Зеров (29 лет, член Общественной палаты Алтайского края, председатель организации "Молодые патриоты Алтая"); Василий Часовских (71 год, пенсионер).

Больше информации о них читайте в материале: "Девять к одному. Обзор кандидатов на пост мэра Барнаула".