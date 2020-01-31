Жители Ярового пожаловались на едва теплые батареи

Жители Ярового вновь жалуются на понижение температуры в системе отопления, из-за чего в домах похолодало. Как сообщают "Вести Алтай", причиной инцидента стала поломка транспортерной ленты для подачи топлива, что привело к остыванию двух котлов.

После появления информации о новой проблеме на ТЭЦ в Яровое прибыл министр промышленности региона Вячеслав Химочка. Специалисты устранили неисправность, а затем приступили к запуску котлов. Температура в системе вновь пошла на повышение.

Напомним, 21 ноября прошлого года губернатор региона Виктор Томенко ввел в городе режим ЧС, который действует до сих пор. До этого в октябре в Яровом из-за аварии была остановлена единственная ТЭЦ, в результате чего без тепла остались жители 118 многоквартирных домов.

Впоследствии отремонтированные котлы были запущены, а власти заявили о восстановлении теплоснабжения. Но в квартирах теплее не стало. Позже алтайские власти завезли уголь на ТЭЦ. Однако собственник станции обвинил их в рейдерском захвате.