Падение метеора с яркой вспышкой сняли на видео на Урале

Падение метеора с очень яркой вспышкой запечатлел на камеру житель Урала. Видеозапись выложил в социальной сети "ВКонтакте" пользователь Илья Янковский.

"Яркий болид был зафиксирован камерами метеорного патруля сегодня в 03:13 по местному времени. Его можно было наблюдать на обширной территории Урала и Западной Сибири", – гласит подпись к ролику.

По словам автора поста, съемки проходили в Ирбитском районе Свердловской области в ночь на 1 февраля. Фрагмент космического объекта вошел в атмосферу Земли с яркой вспышкой и вскоре сгорел.

Как уточняет РИА "Новости", падение метеора также могли видеть жители Курганской, Омской, Тюменской и Челябинской областей.

Метеоры – это фрагменты космических объектов, входящих в атмосферу на огромной скорости, вследствие чего сгорают, тем самым порождая яркую вспышку – "падающую звезду".