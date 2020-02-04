Алтайская Масленица вошла в десятку лучших в России

Портал "ТурСтат" составил рейтинг лучших мест, где можно отпраздновать Масленицу в 2020 году. В десятку лучших попала и "Сибирская масленица" в Алтайском крае. В прошлом году праздник посетили 37 тысяч человек.

В этом году фестиваль пройдет 29 февраля в туристическом комплексе "Сибирское подворье" в селе Новотырышкино. На празднике будет работать 30 площадок.

Помимо алтайского фестиваля, в рейтинг вошли "Московская масленица", площадка в Санкт-Петербурге, "Яркая масленица" в Ярославле, фестиваль в Московской области, "Широкая масленица" во Владимирской области, праздник в Нижегородской области, Масленица в Вологодской области, в Рязанской области и "Новгородская масленица".

Как уже сообщал amic.ru, ранее Алтайский край вошел в десятку лучших направлений России для авторских туров. По данным экспертов, такой отдых является сейчас наиболее развивающимся видом путешествий. Туристы выбирают гастротуры, йога-, фитнес-, треккинг- и фототуры.