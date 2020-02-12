"Духовный" поезд будет неделю ездить по Новосибирской области

Министерство региональной политики Новосибирской области проводит аукцион на организацию акции "Поезд за духовное возрождение России". Об этом сообщает издание ngs.ru.

Как говорится в описании объекта закупки, "духовный" поезд будет ездить по железным дорогам Новосибирской области с целью "укрепления единства российской нации, нравственных основ в обществе и гармонизации межнациональных отношений".

В рамках программы мероприятия проведут научно-практические конференции "Государство, общество и Церковь" в столице и населенных пунктах региона. Также предусмотрены минимум десять концертов и масштабная церемония награждения участников акции – около 180 представителей областных органов власти, Церкви, работников медицины и деятелей культуры получат в подарок настенные часы с символикой, термосы, пауэрбанки и умные браслеты.

Ожидается, что акция пройдет с 24 по 30 апреля в Новосибирске, Бердске, Каргатском, Чулымском и других населенных пунктах области. Максимальная цена контракта составит 800 тысяч рублей, а деньги на проведение акции выделят из областного бюджета.