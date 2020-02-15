Международная делегация проверила готовность гребного канала в Барнауле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял делегацию от ICF (Международная федерация коучинга) и Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), сообщает пресс-служба регионального правительства.

Николай Мордвин (помощник президента ВФГБК), Аднан Алиев и Руд Хайселар (члены ICF) ознакомились с условиями, в которых предстоит жить, тренироваться и выступать лучшим гребцам мира. Они остались удовлетворены увиденным.

"Канал и база канала подходят по всем требованиям, международным стандартам, – заявил Хайселар. – Нравится, что аэропорт недалеко от города, что сам канал в городе".

Виктор Томенко подчеркнул, что в Алтайском крае созданы прекрасные условия для подготовки будущих чемпионов, к тому же регион уже не впервые проводит крупные соревнования по этому виду спорта.

"У нас есть спортивные учреждения, которые успешно работают и развивают греблю, занимаются подготовкой юных чемпионов и больших мастеров", – констатировал Томенко.

ВФГБК уже направила заявки на проведение в Барнауле чемпионата Европы (марафон) в 2023 году и чемпионата мира (марафон) в 2024 году по гребле на байдарках и каноэ. Также барнаульский гребной канал рассматривается как площадка для подготовки российской сборной к Олимпийским играм в Токио в 2020 году.

Мордвин поблагодарил главу региона за внимание к этому виду спорта, предложив также подать заявки на проведение всероссийских соревнований.

Президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков уточнил, что работа по подготовке спортивного объекта к проведению турниров на самом высшем уровне продолжается.

В 2020 году планируют провести озеленение и благоустройство территории: устройство опор освещения, ограждения, тротуаров, парковки и не только.

Гребной канал построен в 1984 году, он уникален по своим техническим характеристикам. Его длина – 2 км, глубина – 16-18 м на всем протяжении дистанции, что важно именно для занятий греблей, когда все спортсмены находятся в равных условиях.

Уникальность всему комплексу придает и роза ветров – на водном зеркале не бывает бокового ветра: он либо встречный, либо попутный. Здесь нет сильной волны, а значит тренироваться можно практически в любую погоду. Сегодня на востоке России нет ни одного объекта, который бы мог конкурировать с гребным каналом в Барнауле.