Бутылки не из космоса. В Минприроды рассказали, что необходимо для очистки Пивоварки

Экологическое состояние городской реки Пивоварка в Барнауле оставляет желать лучшего: водоем регулярно мутнеет и меняет цвет (вода становится то белой, то зеленой). В русле скапливаются огромные острова из тысяч пластиковых бутылок, на берегу – кучи мусора. Чтобы целенаправленно заняться очисткой водоема, необходимы немалые средства. Но для начала людям надо попросту перестать мусорить. Об этом во время пресс-конференции 22 апреля рассказал Владимир Попрядухин, министр природных ресурсов экологии региона.

Дело давнее

Вопрос по очистке реки власти поднимали еще в 2016 году. Тогда разработали проектно-сметную документацию по реабилитации Пивоварки. Необходимые работы планировали провести по руслу реки на протяжении 11 км, которые находятся в черте Барнаула.

"Цена вопроса тогда составляла 50 млн рублей. Необходимые документы мы направили в Федеральное агентство водных ресурсов. Но поддержки не нашли, и этот объект не был включен в федеральную программу. Хотя в нашей государственной программе об охране окружающей среды на территории Алтайского края он включен. Вместе с тем централизованного финансирования мы не получили. А сумма довольно высокая", – рассказал Владимир Попрядухин.

Расчистка – не главная проблема

Как пояснил министр, логика федеральных ведомств, которые фактически отказали в этом вопросе, есть. Ведь сейчас важно не столько расчистить русло реки, сколько ликвидировать вторичные источники загрязнения водоема.

"На всем протяжении речки в пределах города существует множество факторов загрязнения. Начиная от промышленных предприятий, поверхностных стоков и заканчивая частными домостроениями, которые фактически вплотную граничат с водным объектом. И перед нами была поставлена четкая задача: если ликвидируете источники вторичного загрязнения, тогда будет и смысл расчистить само русло", – пояснил Попрядухин.

По словам министра, ситуация может улучшиться, если, во-первых, барнаульцы начнут вести себя ответственно: пластиковые бутылки в реке появляются не из космоса, а по вине горожан. А во-вторых, если ликвидировать уровень стоков ливневой канализации, которые поступают в реку, то водоем сам сможет очиститься. Надо лишь в этом немного помочь.

Ресурсов недостаточно

Как отметил Попрядухин, администрация Барнаула сегодня в силу возможностей делает все необходимое, чтобы создать лучшие условия по эксплуатации Пивоварки.

"Ресурсов, правда, недостаточно, но их хватает ровным счетом на обеспечение превентивных мероприятий, чтобы обеспечить пропуск воды и минимизировать возможные последствия по подтоплению и затоплению территорий. Поэтому основные усилия были сосредоточены на расчистке русел рек, вырубке нежелательной растительности, которая образована в русле этой речки, для того чтобы была возможность увеличить ее пропускную способность и потоки весеннего стока беспрепятственно проходили в Обь", – сказал министр.

По его словам, за последние годы большим достижением стало строительство ливневой канализации и очистной насосной станции. На это по проекту "Барнаул – горнозаводской город" власти потратили сотни миллионов рублей. Благодаря чему сегодня значительная часть воды, которая поступает в Пивоварку, проходит систему очистки.

"Я нисколько не исключаю, что эти последовательные шаги в определенной степени дадут нам возможность вернуться заново к идее реабилитации данного водного объекта и заново выступить с ходатайством, чтобы его включили в федеральную программу развития водохозяйственного комплекса", – подытожил Владимир Попрядухин.

Дело осталось только за жителями города: нужно более ответственно относиться к водоему, который испытывает сейчас колоссальную антропогенную нагрузку.