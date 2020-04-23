Барнаулец с автовышки устроил концерт для возлюбленной

Молодой человек решил устроить сюрприз для любимой и организовал концерт. Прошел он не на сцене, а на поднятой автовышке, рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
У дома по адресу Сиреневая, 22, парень вместе с музыкантом поднялся к балкону девушки. Слушателями бесплатного романтического концерта стали и соседи по дому, люди вышли на балконы, чтобы насладиться музыкой.
Возможно, на поступок мужчину подтолкнул длительный режим самоизоляции, и он таким образом попытался стать ближе к любимой.
В комментариях под постом мнения горожан разделились: одни считают, что парень молодец, а другие обвиняют его в нарушении правил безопасности.
Комментарии
Так вот, почему свободных вышек нет для ремонта крыши... на них танцуют теперь...)
Совет да любовь!
За премией Дарвина полез,
Девушке было стыдно наверное
обвиняют его в нарушении правил безопасности
Идиоты!