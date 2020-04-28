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Ковид ковидом, а пляж по расписанию: в Барнауле определили подрядчика на летний сезон

, ИА "Амител"
Тендер на обустройство острова Помазкин обошелся бюджету в 380 тысяч рублей

Компания "Майами-Импорт" в очередной раз стала победителем тендера по подготовке к летнему сезону барнаульского пляжа. В отличие от прошлого года, стоимость лота снизилась в два раза, до 380 тысяч рублей, следует из данных сайта Госзакупок. Пока, правда, не совсем ясно, сможет ли заработать пляж с начала июня из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Перечень работ, требуемый от исполнителя, принципиально не изменился. Основные приготовления необходимо будет выполнить к началу лета. Срок действия контракта (пока официально не заключен) рассчитан до 31 августа. Напомним, в 2019 году аналогичный конкурс также выиграла компания "Майами-Импорт", чей основной профиль – оптовая торговля одеждой и обувью.

Подрядчик должен перед началом купального сезона провести обследование и очистить дно водоема, провести анализы воды и песка, смонтировать туалетные (8) и душевые (4) кабины; далее – периодически проводить уборку территории пляжа, вывозить мусор, обеспечить дежурство спасателей и т. п.

В 2020 году конкурентов у ООО не нашлось. Стоит отметить, что за неделю до этого "Майами-Импорт" выиграло еще один аукцион, связанный с подготовкой к сезону муниципального пляжа. Речь идет о выполнении ремонтных работ (восстановлении водозабора) на острове Помазкин. И вновь торги оказались безальтернативными. Лот ушел за 100 тысяч рублей. Таким образом суммарно на обустройство муниципального пляжа в нынешнем летнем сезоне чиновники выделят из бюджета около 480 тысяч рублей.

В прошлом году дополнительно было потрачено еще 340 тысяч рублей на поставку туалетных и душевых кабин. Будет ли объявляться аналогичный конкурс сейчас – неизвестно. Начало работы пляжа зависит не только от снятия ограничений из-за коронавируса. Не менее актуальный вопрос – как вторая волна паводка скажется на Барнауле? Несколько лет назад в конце мая, когда пляж был готов к открытию, он оказался фактически затоплен. После ухода "большой воды" все работы пришлось проводить заново.

Минувшим летом, кстати, барнаульцы жаловались на санитарное состояние пляжа на острове Помазкин. Горожане утверждали, что на территории зоны отдыха отсутствовало водоснабжение, а в туалетных кабинках никто не убирался.

"Фонтанчиков с водой вообще нет, туалеты загажены. Кабинки для переодеваний врыты в песок и покосились, по пояс все видно, что не надо видеть, при ветре рухнут, придавят кого-нибудь. На просьбу киоскерам налить детям питьевой воды сказали, что ее нет, указали на холодильник – за деньги только. Как они моют руки, с продуктами работают? Налицо сговор администрации пляжа с коммерсантами с целью стимуляции продаж питьевой воды. В прошлом году было три фонтанчика и бетонные дорожки, в этом году нет. Я написал жалобу в Роспотребнадзор. Но лучше, чтобы это получило огласку в СМИ", – делился впечатлениями в соцсетях посетитель пляжа.

После появившегося резонанса на жалобу отреагировала администрация Центрального района города, недостатки были устранены.

"Майами-Импорт" получает контракты на благоустройство барнаульского пляжа с с 2016 года. Три года подряд обслуживание обходилось в 380 тысяч рублей, затем сумма выросла в два раза, а в нынешнем году вновь вернулась к прежней величине.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

28.04.2020 14:25
- гость -

че так мало денег?

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