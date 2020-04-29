Над мусорными баками в Барнауле устанавливают камеры видеонаблюдения

В частном секторе Барнаула над мусорными баками устанавливают системы видеонаблюдения. Кадры монтажного процесса выложил на своем YouTube-канале паблик Barnaul 22.
Монтажники объяснили очевидцу, что камеры нужны для фиксации нарушителей, которые незаконно загружают отходы в контейнеры.
В компании "ЭКО-Комплекс", по инициативе которой и устанавливаются устройства видеонаблюдения, информацию подтвердили и добавили, что в частном секторе незаконная утилизация встречается особенно часто, а контейнеры быстро переполняются.
Все материалы будут направляться в краевое Министерство природных ресурсов для составления протоколов об административных правонарушениях.
Комментарии
о в частном секторе незаконная утилизация встречается особенно часто, а контейнеры быстро переполняются
надеюсь после установки камер незаконная утилизация в контейнеры прекратится, а мусор незаконно будет самоскапливаться в укромных местах где угодно...
Проводить оперативно розыскные мероприятия по установлению личности выбросившего
месного с козей заснять теперь можно,в перерывах между нытьем и гундежом.
Руководитель "Эко-Комплекса" - бывший высокопоставленный полицейский. Он действует теми методами, которым обучен. Интересно, а если такой возглавит Водоканал, то камеры поставят в туалетах?
Теперь весь мусор будет скапливаться в бору и по берегам Барнаулки и Пивоварки. Ай да "ЭКО-Комплекс", ай да молодцы
кто будет и как разыскивать нарушителей? в наш бак скидывают ВСЕ и ВСЁ под покровом ночи, походу нужен им целый детективный отдел
ну кабздец яндексдирект везде теперь выдает мусорные баки и видеокамеры
Возле каждого мусорного контейнера поставить пост с мусором, для 100%раскрывпемости преступлений намеления
Вы бы лучше не камеры устанавливали ЗА НАШИ деньги, а своевременно бы увозили... Где ни идёшь, везде баки переполнены мешками с мусором (не крупногабаритным, а обычным).... Собаки вечно растаскивают...
раз приняли закон мусорный - решайте проблему и крупногабарита! Его то куда девать, норматив на человека 1 вывоз = 1 большому пакетику Мария ра - реально нехватает!
пост с автоматчиками - только так
Булыжник-оружие пролетариата...
мое личное мнение, что для других целей камеры устанавливают. например: будут устанавливать кто пользуется баками но при этом не платит коммунальные
будут устанавливать кто пользуется
как они узнают кто именно кинул пакет? камеры с распознованием лиц?
" камеры нужны для фиксации нарушителей, которые выбрасывают габаритный мусор, ветки, а также предпринимателей"
какие нарушители пошли, предпринимателей выбрасывают
как бы ещё распилить бюджет думали чинушки, то улицы мыть будем от вируса, то камеры вешать ненужные
29.04.2020 14:31
- гость -
Не знаю как у кози, у меня специальные люди есть, мусор выбрасывать, так что обломись со своей мечтой! Можешь продолжать ныть по этому поводу!
29.04.2020 14:56
- гость -
Зачем так радикально? Можно гораздо эстетичнее - лазерная указка хорошая.
лазерная указка хорошая.
ничего страшного
у меня специальные люди есть, мусор выбрасывать, так что обломись со своей мечтой!
Что, Мясной, продолжаешь свою старушку-мать заставлять мусор выносить? Мало она тебя в детстве порола.
Не так давно эко комплекс ныл о том, что абла нет из за должников.
И вот на тебе..камеры....
Вопрос.....а куда частному сектору утилизировать крупногабаритный мусор? Чтобы это было законно? вот например я дверь заменил. куда мне ее деть? И еще вопрос на чём.
В городе хоть бомжы бы ее сперли, а тут кому она нужна?
а куда частному сектору утилизировать крупногабаритный мусор? Чтобы это было законно? вот например я дверь заменил. куда мне ее деть?
сожги. ведь вы же, привыкающие к земле, постоянно твердите, что у вас нет мусора. мол все утилизируете. вот и жги
Где ни идёшь, везде баки переполнены мешками с мусором (не крупногабаритным, а обычным).... Собаки вечно растаскивают.
А вы не задумались, почему переполнено.Потому что до этого в бак разгрузились пара перевозчиков стройки с Авито..
А я за камеры. Мой дом рядом с площадкой находится. И днем и ночью в него разгружаются машины. И никакой кюуправы на них нет!
дверь заменил. куда мне ее деть?
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Металлическую в пункт сдачи металла, деньги дадут. Деревянную распилить.
Ситуация в том, что платим сейчас за мусор предпринимателей мы. Почему так? Почему у меня есть договор с регоператором, а у магазина через дорогу нет? Почему я плачу и за себя, и за магазин. Побольше бы камер в городе
Думаю, что камеры ставятся не от хорошей жизни. Иначе, как приучить людей не гадить? У нас иным лень мешочек в мусоропровод выкинуть, оставляют рядом со входом в мусорокамеру
Я прям поддерживаю эту идею. Задолбали уже грузоперевозчики, которые разгружаются на Коммунаров. Вечно из-за них мы мусор не можем нормально выкинуть в бак.
норматив на человека 1 вывоз = 1 большому пакетику Мария ра - реально нехватает!
Этот частный сектор не понять. Одни пишут, что нормативы завышены, другие, что не хватает)))))) но большинство настаивает, что мусора у них нет. Правда контейнеры полные. Голову сломать можно
надеюсь после установки камер незаконная утилизация в контейнеры прекратится, а мусор незаконно будет самоскапливаться в укромных местах где угодно...
Думаю, что сперва нужно навести порядок на площадках, а на счёт укромных мест - так это работа уже Минприроды. Пусть просыпаются, а то только и могут, что гусей да уток пересчитывать.
Чисто будет в одном случае, если баков будет раз в 10 больше, чем сейчас, забирать его пару раз в день, всё это должно быть бесплатно для граждан. У нас по-другому никак. А если хотят раздельный мусор, то ещё и приплачивать за стекло, бумагу и т.д.
Ну или пороть неплательщиков, так это вряд ли.
Чисто там, где не гадят - давно известная истина. А у нас никого воспитания. Едет чувак на машине и из окон летят фантики, да сигареты. Ужас
Дожили - уже камеры на мусорку выбрасывают вполне рабочие. Скажите адрес, приеду соберу.