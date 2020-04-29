В Барнауле пожарные ликвидировали возгорание в частном секторе

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

29 апреля в Барнауле на улице Верхгляденской загорелся частный дом, общая площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Звонок с информацией о пожаре поступил спасателям утром. На момент прибытия пожарных здание горело открытым огнем. Для тушения задействовали десять единиц техники и более 30 человек личного состава. На ликвидацию возгорания потребовалась около часа, для подачи воды пришлось проложить магистральную линию.

В результате инцидента два частных дома и постройка во дворе повреждены огнем, пострадавших нет. Вероятной причиной возгорания стало нарушение правил использования электрооборудования.

Ранее amic.ru сообщил о пожаре, однако на тот момент приоритетной версией причины инцидента назывался взрыв газового баллона.