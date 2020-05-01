Известные российские футболисты Александр Кокорин (ФК "Сочи") и Александр Соболев (ФК "Спартак") примут участие в специальном благотворительном шоу-матче по Counter-strike. Все средства, собранные до и во время трансляции, будут переданы врачам Алтайского края, борющимся с коронавирусом. Организатором турнира выступили Центр киберспорта и комментатор канала "Матч.ТВ", наш земляк Михаил Меламед . В рамках своего проекта "Меламедия" он уже привозил на Алтай звезд спорта, комментаторов.
Против футболистов Соболева, Кокорина, Алана Чочиева и их друзей будет выступит команда топовых барнаульских игроков в Counter-strike. Матч пройдет 7 мая в 21:00 на платформе twitch.tv/cyberplace22.
Все, кто хочет поддержать врачей, могут отправлять средства по указанным ниже контактам.
Реквизиты (для физических лиц):
карта 4817 7601 5566 1709 (Максим Владимирович Е.)
Реквизиты (для юридических лиц):
Фонд содействия развитию Барнаула,
ИНН 2223624704,
КПП 222301001,
р/с 40703810500000959401 в "СИБСОЦБАНК" ООО г. Барнаул,
к/с 30101810800000000745,
БИК 040173745,
назначение платежа "Добровольное пожертвование".
Комментарии
Футболисты Кокорин и Соболев намерены помочь врачам Алтая, борющимся с COVID-19
Почему Соболев, а не Мамаев, они что, поругались?
это кто?
Молодцы парни, респект и уважуха вам!
А в чём молодцы-то? Свои, непомерно завышенные, гонорары зажали, оттуда отслюнить жалко. А вот кнопочки потыкают, а платить за это будут другие, если, конечно, будут, я далёк от этого, есть ли лохи. которые за это платят, не знаю. Кокорин ещё может реалити-шоу "танец со тульями" продавать, а непонятно за что получаемые мильёны в чемоданы складывать да на шампусик тратить.