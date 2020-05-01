Футболисты Кокорин и Соболев намерены помочь врачам Алтая, борющимся с COVID-19

Известные российские футболисты Александр Кокорин (ФК "Сочи") и Александр Соболев (ФК "Спартак") примут участие в специальном благотворительном шоу-матче по Counter-strike. Все средства, собранные до и во время трансляции, будут переданы врачам Алтайского края, борющимся с коронавирусом. Организатором турнира выступили Центр киберспорта и комментатор канала "Матч.ТВ", наш земляк Михаил Меламед . В рамках своего проекта "Меламедия" он уже привозил на Алтай звезд спорта, комментаторов.

Против футболистов Соболева, Кокорина, Алана Чочиева и их друзей будет выступит команда топовых барнаульских игроков в Counter-strike. Матч пройдет 7 мая в 21:00 на платформе twitch.tv/cyberplace22.

Все, кто хочет поддержать врачей, могут отправлять средства по указанным ниже контактам.

Реквизиты (для физических лиц):

карта 4817 7601 5566 1709 (Максим Владимирович Е.)

Реквизиты (для юридических лиц):

Фонд содействия развитию Барнаула,

ИНН 2223624704,

КПП 222301001,

р/с 40703810500000959401 в "СИБСОЦБАНК" ООО г. Барнаул,

к/с 30101810800000000745,

БИК 040173745,

назначение платежа "Добровольное пожертвование".