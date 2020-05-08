В АлтГТУ выбрали проект памятника предприятиям, эвакуированным в годы войны

Памятный знак предприятиям, эвакуированным в военные годы, установят в Барнауле на площади Текстильщиков, в сквере имени пионера-героя Кири Баева. Макет разработан преподавателем АлтГТУ Михаилом Кульгачевым на основании шести лучших проектов студентов и выпускников "Политеха".

"Это сравнительно небольшой памятник остроконечной формы из природного полированного камня красного цвета. Он установлен на подиуме. Фасад украсят отлитые в металле изображения в виде барельефов", – рассказывает директор института архитектуры и дизайна Сергей Поморов.

Выпускники, студенты и преподаватели института архитектуры и дизайна АлтГТУ предлагали эскизы будущего памятного знака. Из 18 проектов были отобраны самые лучшие. Второе место занял выпускник института Иван Быков, третье место разделили выпускники института Артём Малыгин и Юрий Гребенщиков и студенты пятого курса Анна Степанова вместе с Еленой Кочтыговой.

Поощрительными премиями были отмечены студенты Арина Русских и Юлия Ерёмина, Егор Шеловских и Артём Отихайленко, выпускник института Алексей Куранаков.

В годы Великой Отечественной войны более 100 предприятий эвакуировали на Алтай. Союз промышленников Алтайского края организовал конкурс на лучший эскизный проект памятника промышленным предприятиям.