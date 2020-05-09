Фотокорреспондент amic.ru поднялся в воздух вместе с пилотами, которые поздравили барнаульцев с юбилеем Великой Победы.

Полет над столицей Алтайского края вышел захватывающим. Мы собрали ролик из наиболее интересных моментов мероприятия.

Напомним, воздушный парад состоялся над улицами краевой столицы 9 мая в 12:00. Он приурочен к 75-летию победы Советского Союза над фашистской Германией.

Ранее amic.ru представил фоторепортаж с авиапарада. С ним можно ознакомиться по ссылке.