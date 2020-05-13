В Барнауле работает группа мошенников, которая представляется сотрудниками горэлектросети и предлагает купить оборудование для защиты от скачков напряжения. Об этом информирует пресс-центр мэрии со ссылкой на представителей энергокомпании.

Злоумышленники были замечены во всех районах города. По сообщению очевидцев, двое мужчин обходили квартиры в доме по адресу Глушкова, 40, показывая фиктивные удостоверения и сообщая о скачках напряжения, выявленных в соседних домах.

Схожую ситуацию наблюдали и жильцы многоэтажки на Новосибирской, 10. Молодой человек представлялся специалистом по электрической безопасности и интересовался показателями сети. По словам одной из жительниц дома, позже предприимчивого парня забрала полиция.

Как отметили в БГЭС, компания не имеет к ситуации никакого отношения. Инспекторы действительно занимаются проверкой и установкой электросчетчиков, однако делают это по предварительным заявкам от собственников жилья.

Сотрудники при этом пользуются онлайн-кассой и предоставляют чек на выполненные работы, а к приборам учета обязательно идут паспорт и акт допуска к эксплуатации. При сомнениях горожане всегда могут обратиться по номеру телефона 50-12-50 и уточнить, является ли специалист сотрудником компании.