Водитель добился компенсации от дорожных служб за выбоину на дороге, которая привела к ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Инцидент произошел в мае 2019 года на 147 километре автомобильной дороги К-08 "Крутиха – Пакрушиха – Славгород – Казахстан". Истец на своем автомобиле "Kia" попал в двухметровую яму, из-за чего машине был причинен ущерб, а водитель получил травмы.

Пострадавший обратился в Яровской районный суд с требованием возмещения 200 тысяч материального и 8 тысяч морального вреда. Инспекция провела обследование выбоины и постановила, что состояние дорожного полотна не соответствует требованиям ГОСТ. Судья частично удовлетворил требования мужчины, учтя, что он не соблюдал скоростной режим и не сохранял осторожность на дороге.

Дорожные службы после пытались обжаловать решение в Алтайском краевом суде, однако тот оставил решение без изменений.