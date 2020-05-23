Свыше девяти тысяч человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в России

За последние сутки в России выявлено 9 434 заболевших коронавирусом в 84 регионах, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Наибольший прирост зараженных зафиксирован в Москве – 3190 человек, Московской области – 846 и Санкт-Петербурге – 363.
Таким образом, общее число заболеваний в стране выросло до 335 882 во всех регионах.
Также за сутки зафиксировали 139 летальных случаев. За весь период эпидемии в России от COVID-19 скончались 3388 человек.
Выписаны из больниц за последние 24 часа еще 8111 пациентов. Всего выздоровело 107 936 человек.
Напомним, 23 мая стало известно о том, что в Алтайском крае коронавирусом заразились еще 69 человек, а общее число заболеваний в регионе выросло до 1254.
Комментарии
Волков бояться в лесу не срать
Я смотрю все затаились, ждут статистику смертности за апрель от голиковой. Прошлый год глянул было 163+ тысяч человек.
Все лучше в статистику рф не лезть, запутался нафик, везде по разному все.
Правильно, статистика только тоску наводит. Катастрофическая убыль русских людей. Сотни тысяч в год, без войны, "под бодрое мычание".