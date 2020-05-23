За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 69 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Новые случаи заболевания выявили: в Барнауле – 52 человека, Новоалтайске – 4, Славгороде – 3, Павловском районе – 1, Рубцовске – 1, Бийске – 1, Первомайском районе – 1, Горняк – 1, Немецком национальном районе – 1, Змеиногорском районе – 1, ЗАТО Сибирский – 1, Табунском районе – 1, Курьинском районе – 1.

Таким образом, на 23 мая общее число заболеваний в регионе составило 1254, в том числе 145 детей до 17 лет включительно. Всего выздоровело в регионе 628 пациентов (556 взрослых и 72 ребенка), из них 23 – за прошедшие сутки.

Как ранее писал amic.ru, из больницы в Рубцовске выписали последних пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, но, несмотря на это, врачам нельзя прекращать карантин. Вернуться к родным им позволят только после того, как проведут две недели в изоляции и сдадут тесты на отсутствие вируса.