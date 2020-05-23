За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 69 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Новые случаи заболевания выявили: в Барнауле – 52 человека, Новоалтайске – 4, Славгороде – 3, Павловском районе – 1, Рубцовске – 1, Бийске – 1, Первомайском районе – 1, Горняк – 1, Немецком национальном районе – 1, Змеиногорском районе – 1, ЗАТО Сибирский – 1, Табунском районе – 1, Курьинском районе – 1.
Таким образом, на 23 мая общее число заболеваний в регионе составило 1254, в том числе 145 детей до 17 лет включительно. Всего выздоровело в регионе 628 пациентов (556 взрослых и 72 ребенка), из них 23 – за прошедшие сутки.
Как ранее писал amic.ru, из больницы в Рубцовске выписали последних пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, но, несмотря на это, врачам нельзя прекращать карантин. Вернуться к родным им позволят только после того, как проведут две недели в изоляции и сдадут тесты на отсутствие вируса.
Комментарии
Судя по статистике е ли бы ее вспышка в барнауле количество заболевших сошло на нет или они расстягивают удовольствие и не хотят сразу шокировать население большими цифрами)
Подправит теперь городская больничка статистику. Особенно со студентами меда, которые естественно не сидели по общагам.
23.05.2020 11:49
Гость
за 1,5 месяца кто-то должен же был выздороветь. Инфицированных считают с первого дня.
И гостей принимали
по всей стране идет увеличение, кроме Москвы..... так что ничего удивительного! а вы думали что будет 0 скоро? не будет.... люде же контактируют друг с другом.... и вообще всех пофиг на изоляцию, как и правительству пофиг на исполнение своих же указов! все делаются для вида.... и конечно списать и распилить деньги.
Можно и дальше спорить про масочный режим. А можно все же соблюдать его, чтоб уменьшить прирост.
правительство ничего не умеет контролировать.... сказали одеть маски где много людей вокруг, так надо контролировать... иначе смысл говорить?? вот это самый главный показатель! в Леруа постоянно толпа народу... в автобусе утром и вечером... продуктовые магазины... пивнушки... только там все пофиг на маски и никто не занимается дезинфекцией....
23.05.2020 12:08
гость
по всей стране идет увеличение, кроме Москвы.....
Так они всех ковидных выслали в регионы и закрыли МСК. Жестко держат режим. Пожалуста - виден результат.
23.05.2020 12:10
- гость -
Про масочный режим спорить бессмысленно.
Но вот требовать от властей, чтобы сделали маски доступными населению - надо было с первого дня режима повышенной готовности.
Уберите призовые и не с чем будет бороться
"Нам бы день простоять, да два продержаться,,," Когда-нибудь должно же стать лучше, или потом окажется, что это и было лучше?
земля вам пухом, питушары, если маски носили, а если нет, то выздоровления как и всем от этой пневмонии китайской.
все делаются для вида.... и конечно списать и распилить деньги.
Это так и есть
А можно все же соблюдать его, чтоб уменьшить прирост.
А можно вам пописить на маску, защищает - инфа 100%
12:57, зассанец, когда тебе говорили, что ты придурок, это была не шутка, инфа 100%.
Уберите призовые и не с чем будет бороться
100%
23.05.2020 12:08
гость
по всей стране идет увеличение, кроме Москвы....
Много раз писали про то,что отставание идёт на 3 недели.Да и у нас в крае не было режима строгой самоизоляции,так что это закономерный процесс.
А последняя вспышка в больнице показала,что маски бесполезны совсем( думаю,врачи носили маски), и что дезинфекция помещений не очень -то помогает(надеюсь,больницу постоянно обрабатывали).
23.05.2020 13:27
- гость -
что маски бесполезны совсем( думаю,врачи носили маски), и что дезинфекция помещений не очень -то помогает(надеюсь,больницу постоянно обрабатывали).
--------------
Тезис "маски бесполезны" потому, что вы "ДУМАЕТЕ, что носили". И "дезинфекция не помогает", потому что "НАДЕЕТЕСЬ, что обрабатывали"
23.05.2020 13:38
- гость -
Тезис "маски бесполезны" потому, что вы "ДУМАЕТЕ, что носили". И "дезинфекция не помогает", потому что "НАДЕЕТЕСЬ, что обрабатывали"
------------
Это не тезис, а в больнице маски обязательны для ношения, не показывайте свою тупость.
"маски бесполезны совсем"
----
Для тупых баранов есть опыт Китая и Южной Кореи. Правда тупые бараны на чужом опыте не учатся....
Маска это не 100% зажщита, но вероятность поймать вирус снижается.
23.05.2020 13:38
- гость -
Ну ,если "НЕ НОСИЛИ " и "НЕ ОБРАБАТЫВАЛИ" ТАМ, то ....
Тезис "маски бесполезны"..
_________
по исследованиям ношение масок (если в масках двое, и один из них переносчик или болен) снижает вероятность заражения в несколько раз, а тезисом этим пользуются те , кому носить их неохота или жалко 30руб. Конечно, лучше бы маски стояли 5руб, или при входе в магазин выдавались бесплатно, но имеем то, что имеем.
23.05.2020 13:49
- гость -
есть опыт Китая и Южной Кореи
Там всё по-другому! Совсем по-другому!!!!!
Сейчас видела картину: подходит мужчина к магазину ,роется в кармане,достаёт серого цвета(от пыли) маску,надевает .Сколько десятков раз он надевал маску?А ведь это обычная картина!
А теперь представьте,если действительно вирус был на маске.В кармане смешались и внутренняя,и внешние стороны маски!
Лекарства ведь тоже многие не лечат, но для пациентов создают уверенность, что их прием поставит человека на ноги - просто психологический прием.
Так и с масками. Но, чтобы люди могли их носить, надо цену на них сделать не 30 р., а 1-2 рубля максимум везде по всей стране.
Да и находиться весь день в маске - водителю, кассиру, кондуктору и т.д. для здоровья то не очень.
Масштабная проверка реакции человечества всего лишь на вирус - пока мы не готовы к таким потрясениям. Зато хотим покорять Луну и Марс.
Опыт Южной Кореи показывает, что масштабная диагностика в сочетании с отслеживанием контактов — ключ к борьбе с эпидемией.
Таксисты всю ночь возят молодежь. И те и другие без масок. Хотя в такси маска не поможет.
тупорылому 23.05.2020 13:48
Alex1976
В магазинах тоже маски обязательны, но не все почему-то носят.
Почему ? Не все могут купить, дорого, недоступно.
В больницах тоже люди, человеческий фактор не отменишь
23.05.2020 14:05
- гость -
Но, чтобы люди могли их носить, надо цену на них сделать не 30 р., а 1-2 рубля максимум везде по всей стране.
Да и находиться весь день в маске - водителю, кассиру, кондуктору и т.д. для здоровья то не очень.
-----------------
Для здоровья и в реанимации оказаться - сомнительная польза.
Но то, что маски недоступны из-за дороговизы - факт!
23.05.2020 14:43
- гость -
Я тебя тупорылым не называл, но теперь видно что ты точно тупорылый.
23.05.2020 14:00
- гость -
Сейчас??? Значит, это был не я! Сегодня я ее совсем не надевал, так и таскаю в кармане если не потерял где-то