Пропавшую в Пензе 14-летнюю девочку нашли убитой

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней школьницы. 22 мая она ушла на прогулку и не вернулась.

"23 мая в Следственное управление <…> поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летней девочки. Установлено, что несовершеннолетняя ушла из дома днем 22 мая на прогулку и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий 23 мая тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района Пензы", – сообщили в СК.

В настоящее время следователи работают над установлением лиц, причастных к преступлению. Виновному грозит наказание вплоть до пожизненного срока, пишет РИА "Новости".