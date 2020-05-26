В поселке Южный показали дорогу, которая развалилась через два дня после укладки

Жители поселка Южный только начали пользоваться новой дорогой по улице Куйбышева, как она начала разваливаться. О проблеме люди рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"В р.п. Южный по улице Куйбышева наконец-то сделали дорогу. Технология укладки асфальта подразумевает под собой основу "подушку", что регламентировано в ГОСТе и СНиП. Данное покрытие уложено в грязь и глину, итог на фото", – написал местный житель.

Он добавил, что с момента окончания работ прошло всего два дня, и предположил, что пара хороших дождей просто смоют свежеуложенный асфальт.

"Работяги на эти замечания сказали: "Да мы знаем! Нам сказали делать так! Что поделать!?" – отметил мужчина.