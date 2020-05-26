Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших во вторник, 26 мая.

79 новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в регионе за прошедшие сутки. Таким образом, на данный момент в Алтайском крае общее число подтвержденных зараженных достигло 1485 человек.

Также увеличилось и число умерших пациентов, у которых диагностировали инфекцию. За прошедшие сутки зафиксировано три новых случая. В общей сложности в крае умерли уже 15 человек с коронавирусом.

Еще в одной барнаульской больнице подтвердились случаи заражения COVID-19. На этот раз инфицирован пациент в барнаульской клинической больнице "РЖД-Медицина". Терапевтическое отделение закрыто на карантин.

В центре Барнаула на проезжающий мимо автомобиль рухнуло дерево. Машина серьезных повреждений не получила, но ствол перекрыл проезд по улице Советской. Очевидцы рассказали, что рядом стоит еще одно дерево, которое вот-вот упадет.

Алтайские СМИ (да-да, и мы тоже) поспешно "констатировали смерть" барнаульской кофейни из-за коронавирусного кризиса. Оказалось, что заведение Coffee, please не закрывается, а просто переезжает в другое место и ждет разрешения на открытие.

В одной из квартир в доме по адресу ул. 1-я Западная, 47а рухнул потолок. В администрации на инцидент отреагировали быстро и пояснили, что угрозы для жизни и здоровья жильцов, связанных с обрушением строительных (несущих) конструкций, нет. Но приятного все равно мало.