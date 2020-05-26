Барнаульская кофейня опровергла информацию о закрытии из-за кризиса

Руководство сети кофеен Coffee, please опровергло информацию о закрытии своих заведений. Работу они прекратили только на время ограничительных мер.

Сейчас, как и другие заведения общепита, кофейня ждет получения разрешения на работу, но точку из "Книжного мира" все-таки перенесут. Пока не сообщается куда.

"Сейчас мы временно приостановили работу из-за ограничений, когда их снимут – сразу откроемся, – говорят в сети кофеен Coffee, please. – Закрыли точку в "Книжном мире", но это связано с ее переносом в другое место. Кофейня на Социалистическом, 78, останется на прежнем месте", – рассказали представители заведения "Комсомольской правде".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Coffee, please закрывается из-за кризиса. Оказалось, что это не так.