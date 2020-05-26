Число вновь подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Алтайском крае составило 79. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19.
В Барнауле заразились 56 человек, Новоалтайске – 5, Змеиногорском районе – 3, Усть-Калманском, Благовещенском и Солонешенском районах, а также в Бийске – по двое, в Камне-на-Оби, Славгороде, Тюменцевском, Косихинском, Кулундинском, Бурлинском и Шипуновском районах – по одному.
Таким образом, на данный момент в Алтайском крае общее число подтвержденных инфицирований достигло 1485.
Как уже писал amic.ru, накануне, 25 мая, оперштаб сообщил о 81 новом зараженном. Это стало абсолютным рекордом: столько инфицированных за одни сутки еще не выявляли.
В регионе продолжают действовать ограничительные меры, связанные с COVID-19. Так, все приезжающие в регион по-прежнему должны соблюдать обязательную двухнедельную самоизоляцию.
Комментарии
Районые медики отстают, может студентов туда направить, выходит райбольницы более стерильны чем крутые стационары Барнаула
составило 79
Почти рекорд, второе место за время пандемии в крае. Наверное потому, что пора ограничения снимать
Почему так странно,другого слова не подберу,отнеслись к коронавирусу в самом начале?Ведь у края был замечательный шанс пройти всё безболезненно.
Когда во всех регионах был режим строгой самоизоляции, в крае....
Ни масок, ни строгой самоизоляции, даже "Каникулы,данные Президентом"были для других. А если ещё вспомнить комментарии первой заболевшей, так вообще грустно становится.
26.05.2020 12:45
- гость -
Районые медики отстают, может студентов туда направить, выходит райбольницы более стерильны чем крутые стационары Барнаула
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Нет тестов - нет подтвержденных случаев инфицирования. Чем меньше денег у района, тем меньше проводится тестов, тем меньше прирост выявленных инфицированных.
Чем больше масок, тем больше больных. Судя по статистике. Ибо не в масках спасение. Посмотрите на Белорусию
вот именно. почему так странно. когда везде была самоизоляция у нас ничего - только самолеты принимали из москвы, хотя их в первую очередь надо было закрыть. Но странного нет ничего - просто бабки. жадность, бабло - а народ теперь страдай.
проморгали вспышку власти. и компенсаций никаких
26.05.2020 13:27
krash
Что значит, когда везде БЫЛА самоизоляция. Она и сейчас есть, в т.ч. в Алтайском крае. Только такое чувство, что народ о ней не слышал. Большинство живет прежней жизнью. Привыкли, что надсмотрщики с палками должны стоять и принуждать к исполнению. Но, если начнут принуждать к исполнению (штрафы), такой вой поднимется. Поэтому, прежде чем кивать на власти, оборотитесь на себя каждый.
26.05.2020 13:58
- гость -
Ну я слышал о самоизоляции и что? Самоизоляция это личное решение каждого сидеть дома или нет. Она и называется - самоизоляция! Причем тут надсмотрщики? Если будут надсмотрщики с дубинками, это уже будет заключение под стражу! Так что не надо подменять понятия и обвинять людей.
26.05.2020 14:04
- гость -
Людей не обвиняю, но считаю, что и власти обвинять нет смысла. И уж тем более ждать компенсации какой-то.