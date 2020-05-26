Число вновь подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Алтайском крае составило 79. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19.

В Барнауле заразились 56 человек, Новоалтайске – 5, Змеиногорском районе – 3, Усть-Калманском, Благовещенском и Солонешенском районах, а также в Бийске – по двое, в Камне-на-Оби, Славгороде, Тюменцевском, Косихинском, Кулундинском, Бурлинском и Шипуновском районах – по одному.

Таким образом, на данный момент в Алтайском крае общее число подтвержденных инфицирований достигло 1485.

Как уже писал amic.ru, накануне, 25 мая, оперштаб сообщил о 81 новом зараженном. Это стало абсолютным рекордом: столько инфицированных за одни сутки еще не выявляли.

В регионе продолжают действовать ограничительные меры, связанные с COVID-19. Так, все приезжающие в регион по-прежнему должны соблюдать обязательную двухнедельную самоизоляцию.