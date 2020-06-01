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"Мы лошары". Турбазы Алтая жалуются на толпы отдыхающих, которых не могут принять

, ИА "Амител"
Туристические базы Алтая должны были заработать 1 июня, но останутся закрытыми до конца месяца
Турбаза / Фото: kedrovy-ostrov.com

Турбаза / Фото: kedrovy-ostrov.com

Туристический бизнес Алтайского края и Республики Алтай с нетерпением ждал 1 июня, когда базам отдыха, комплексам, гостевым домам разрешат принимать отдыхающих. Бизнесмены были обескуражены, ошарашены, удивлены, когда главы обоих регионов продлили запрет на работу туристических организаций до 22 июня. Предприниматели говорят: это чистой воды абсурд, ведь отдыхающих в турзонах полно, несмотря на все запреты. 

Базы vs гостевые дома

Владелица небольшой базы в Чемале (Республика Алтай) Ирина говорит, что ежедневно получает до десятка звонков от туристов, которые хотят снять домики на несколько дней. Ирина бы и рада заселить отдыхающих, но опасается нарушать запрет главы региона.

"Некоторые контролирующие органы придумали такую схему: они звонят на базы под видом туристов, бронируют номера, а потом штрафуют предпринимателей. Людей уже зашугали, хотя по большому счету никаких оснований для такого запрета нет. Это полностью нарушает наши права. Многие понимают, что это крах. И бесит, что все это "шоу" для галочек, власти просто прикрывают себя этим постановлением, а страдаем мы", – отмечает женщина.

Раздражает бизнесменов еще и тот факт, что туристов в селе очень много. По словам предпринимательницы, жители Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей делают лжекомандировочные, липовые счета-фактуры и накладные на товар, чтобы так попасть на территорию региона. Кто-то идет еще дальше и предоставляет "какие-то справки о том, что у них нет вируса".

"Мы-то соблюдаем все запреты, а туристы? Их полно в Чемале. Сейчас у нас очереди и толкучки в магазинах, в "Марии-Ра" полным-полно народу, все без масок, а жить в отдельных домиках запрещено. Вот такой парадокс", – отмечает Ирина.

По ее словам, некоторые турбазы и даже огромные туркомплексы все-таки нашли способ, как легально принимать отдыхающих. С постояльцами они заключают договор аренды помещения. Такие "деловые" отношения ни одним постановлением правительства республики не запрещены.

"Только такие лошары, как мы, сейчас и не работают. Но мы откровенно боимся использовать такую схему. А если разоблачат? Найдут к чему придраться? Лучше отсидимся, чем поставим под удар весь бизнес", – говорит Ирина. 

Екатерина, владелица гостевого дома в Чемале, считает иначе: она готова "подставляться" и принимать туристов. Женщина отмечает, что все отдыхающие находятся в том же доме, что и ее семья, отдельных домиков у нее на территории нет. И это хорошо.

"Владельцам гостевых домов повезло больше, чем собственникам турбаз. Мы принимает одну, максимум две семьи за раз. Ну, придут ко мне с проверкой, и что? Это мои родственники приехали, будут сидеть 14 дней на самоизоляции. А что нам еще делать? Мы и так по факту потеряли два полных месяца, надеялись легально открыться в июне, а тут новый запрет", – отмечает Екатерина.

Она не боится, что туристы могут привезти коронавирус, ведь ее семья практически не пересекается с отдыхающими, которые живут на втором этаже дома.

"Они поднимаются по уличной лестнице, к нам в дом не заходят. Когда съезжают, мы проводим капитальную дезинфекцию: в защитных средствах все моем, чистим, перестирываем. Прошлым летом постояльцы могли по желанию заказать завтрак, обед, ужин, но теперь мы для них не готовим. Цены на проживание чуть-чуть подняли: спрос есть, а выживать нам как-то нужно", – уверена Екатерина. 

Едут, несмотря на карантин

Много туристов и в селе Артыбаш, расположенном на берегу Телецкого озера (Республика Алтай). Они живут "дикарями", в палатках, находят гостевые дома, останавливаются у знакомых. Турбазы села, особенно те, что официально оформлены, туристов не принимают: Турочакский район находится на особом контроле у республиканского правительства. В регионе, по данным на 31 мая, 132 заболевших, из которых 35 – в Горно-Алтайске, 24 – в Турочакском районе. Из-за этого базы регулярно проверяют.

"Несмотря на то, что в апреле было объявлено, что Горный Алтай недоступен для туристов, а наш район вообще с 21 апреля временно закрыт для въезда и выезда, отдыхающие есть. Когда в магазине мы спрашиваем у продавцов, есть ли у нас туристы, они говорят: "Полно". А нам работать нельзя", – говорит владелица базы "Таежный привал".

По ее словам, Артыбаш живет только за счет туризма. Тут свои товарно-денежные отношения. Многие жители села зимой и весной берут продукты, хозтовары и даже стройматериалы в долг, а отдают разом всю сумму, когда поступают доходы от туризма. Владелице базы, по ее же словам, повезло больше других: у предпринимательницы есть вторая фирма, и до пандемии она всегда могла рассчитывать на ее поддержку. Однако в марте 2020 года обе компании оказались в числе организаций, которым запретили работу. Сейчас предприниматель рассчитывает только на свои сбережения.

"Я и с турбазой, и со вторым ИП попала в категорию пострадавших. Мне по закону положены льготы, но даже безвозмездную помощь от государства в 12 130 рублей я получить не могу: мне говорят, что есть какая-то задолженность в 3 тыс. рублей. Многие предприниматели, в том числе в сфере туризма, утверждают, что попали в аналогичную ситуацию. Поэтому бизнесмены не могут получить помощь", – отмечает женщина.

Майские никто не отменял

Предприниматели Алтайского края тоже замечают: туристов в курортных зонах много. В Белокурихе до 8 июня закрыты все санатории, и отдыха, как и в Республике Алтай, недоступны для бронирования. Хотя желающих очень много.

"Туристы ежедневно звонят, спрашивают, интересуются, но мы отказываем, ведь для юридических лиц штраф большой, до 450 тысяч рублей. Лучше мы еще подождем до 22 июня. Денег и так сейчас нет, а если поймают, как отдавать? Туристы, конечно, едут, их никто и ничто остановить не может. Живут в частных домах, про палатки не слышал, но и такое не исключено", – отмечают в комплексе "Рыбацкая деревня".

Туристический сезон на озере Ая и в "Бирюзовой Катуни" неофициально стартовал еще в период майских праздничных дней. С 1 и по 11 мая здесь, как и ежегодно, было много туристов. Отдыхающие вопреки запрету останавливались на базах, в комплексах и гостевых домах, ведь здесь процветает такая же "арендная" схема, что и в Чемале. Предприниматели гордятся: именно здесь ее придумали, а в республике – подхватили.

Но по такому пути пошли не все. Владелец туробъекта в селе Ая Наталья опасается, что туристы привезут не только деньги, но и вирус, ведь у многих инфицированных заболевание протекает бессимптомно. Наталья беспокоится в первую очередь за пожилых родителей и трех маленьких детей. 

"Наша база не работает, в мае мы туристов не принимали, хотя в праздники почти все открыты были. Мы боимся этой заразы. Тут дело каждого. У нас база взята не в кредит, есть стабильный доход. Лучше мы подождем. Береженого, как говорится, Бог бережет", – отмечает Наталья.

И все же большинство предпринимателей двух Алтаев уверены, что продлевать запрет на прием отдыхающих было нерационально. Они считают, что практически все туробъекты могут обеспечить все условия для безопасного проживания: отдельные номера и домики, регулярная дезинфекция, выдача масок и перчаток. Теперь же бизнесмены, которые не стали нарушать запрет, надеются, что все-таки откроются 22 июня. Иначе, говорят, будут работать, как и большинство, – нелегально.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

1.06.2020 07:58
- гость -

В общественном транспорте в разы опаснее. База с отдельными домиками и соблюдением дистанций без проблем. Тупизм и перкстраховка.

1.06.2020 08:29
- гость -

обанкротившиеся базы будут незадорого проданы нужным людям.

1.06.2020 08:31
- гость -

Предприниматели говорят: отдыхающих в турзонах ПОЛНО, несмотря на все запреты.

По словам предпринимательницы, жители Новосибирской и Кемеровской областей делают ЛЖЕ-командировочные, "ЛИПОВЫЕ" счета-фактуры и накладные на товар, чтобы так попасть на территорию региона.

И все делают вид"что предприняли все меры".

1.06.2020 08:35
Житель Барнаула

Поддерживаю решение властей, НЕТ-заразе!!

1.06.2020 08:35
- гость -

Где же живёт эта толпа туристов, если почти все боятся и только единицы пускают к себе на дом постояльцев?

1.06.2020 08:42
- гость -

"Мы "лошары"

Да вы "лошары"! Если вам завтра губернатор скажет сжечь все ваши турбазы и повеситься на ближайших деревьях, то вы исполните?

1.06.2020 08:46
- гость -

Друг в Горном живёт, рассказывал, что соседи если увидят во дворе чужую машину, сразу "стучат" в госорганы. Так что не всё так просто

1.06.2020 09:13
- гость -

1.06.2020 08:35
Житель Барнаула
Поддерживаю решение властей, НЕТ-заразе!!

Причём тут зараза? У нас если ты барин, то твой бизнес не закроют, а если холоп, то хана тебе. Вспомните, что творится на золотодобывающей шахте в Змеиногорске? Вахтовики активно развозили заразу, но что-то их работу не приостановили. Остановили ли у нас хоть один пивзавод в крае? Может закрыли другие крупные предприятия имеющие связь с сами знаете какой партией? Да нет же, все они работают. А вот чебуречную дяди Васи можно и закрыть.

1.06.2020 09:20
Z

Забавно.
Какие слова в моём комментарии оказались неправильными, что его удали?
"Обнулили"? "Распилили"? "Приписали"?
Эти?

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