Лаюоратория медицинского центра "Галатея". Фото: Екатерина Смолихина

Анализ на антитела к коронавирусу скоро можно будет сдать в Барнауле. Этот тест позволит определить не только факт инфицирования человека COVID-19 сейчас, но и понять, сталкивался ли с ним организм раньше. Теперь барнаульцы, наконец, смогут точно узнать, имели ли отношение к коронавирусу тяжелые ОРВИ и пневмонии, которыми переболели многие в декабре-2019 и январе-2020. Анализ будут принимать в лаборатории медицинского центра "Галатея". Корреспонденты amic.ru сходили туда на экскурсию и выяснили, как можно будет сдать анализ на антитела к коронавирусу и как вообще его выделяют специалисты из полученного биоматериала.

Не для каждой лаборатории

До недавнего времени тестирование на коронавирус проводили только по особым показаниям: если человек вернулся из неблагополучных по вирусу регионов или контактировал с инфицированным. В Алтайском крае изначально такой анализ могли провести только в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. И всего пару недель назад тестирование стали проводить частные клиники.

"Новый коронавирус относится к патогенам I-II группы, это особо опасная инфекция. И не в каждом регионе страны есть лаборатории, чтобы можно было работать с этим вирусом. В Алтайском крае такая лаборатория только одна – в Роспотребнадзоре. Поэтому изначально весь материал от предположительно инфицированных поступал именно туда. Но учитывая, что количество пациентов растет и лаборатория не справляется, было решено часть исследований, а именно пациентов, не имеющих клинических проявлений инфицирования, отдать частным лабораториям, которые могут выполнять исследования требуемыми методами. В Барнауле под такие условия подошли четыре медцентра. В том числе наш", – объясняет заведующая лабораторией "Галатея" Ольга Билдзукевич.

"Мы будем работать не с мазками из носоглотки, а с кровью. Это более информативно, чем мазок. Сейчас на рынке представлено очень много реагентов, которые работают именно с мазками из носоглотки. Этот анализ проводится методом ПЦР. Его достоверность 60-70%. Именно поэтому приходится так часто делать подтверждающие тесты в "Векторе". Через кровь достоверность определения вируса выше – более 90%", – уточняет руководитель направления лабораторной диагностики ООО "ЦВМР "Галатея" Александр Прошкин.

По его словам, дополнительного оборудования докупать в лабораторию не пришлось. Все необходимое здесь уже было. Не было только реагентов для выделения вируса. Но теперь поступили и они.

"Совсем недавно такого вируса вообще не существовало. За очень короткий период времени потребовалось изготовить полноценную тест-систему. А для этого надо было узнать, как организм человека реагирует на вирус, как его определить в организме и какая тест-система для этого подойдет лучше всего. А еще оказалось, что вирус очень вариабельный, может очень быстро меняться. Да, раньше были другие штаммы коронавируса. Но они не похожи на этот. Как только появился первый штамм COVID-19, в "Векторе" разработали свою тест-систему и стали принимать материал для тестирования со всей страны. А сейчас другие производители реагентов продолжают разрабатывать новые тест-системы. Поэтому и в продажу они до сих пор не поступали, потому что их вообще не было", – рассказывает Билдзукевич.

Не страшно, но интересно

В лаборатории "Галатея" будут использовать тестирование на коронавирус методом ИФА.

ИФА (иммуноферментый анализ) – анализ на антитела, который позволяет обнаружить, сталкивался ли человек с COVID-19 раньше или нет, и как его иммунная система отреагировала на этот вирус. То есть именно этот анализ поможет понять – а вдруг вы уже переболели, даже не заметив этого, и есть ли сейчас у вас к нему иммунитет.

Для пациента процедура анализа на антитела к коронавирусу практически ничем не отличается от обычной: нужно прийти натощак к указанному времени и сдать кровь из вены.

Взятый биоматериал закапывают в специальный планшет, добавляют реагент, а затем в термостате идет процесс инкубации и другие процедуры, выявляющие антитела. А уже готовый результат аппарат выводит на компьютер. Врач его распечатывает и передает пациенту.

Всего в тесте два показателя. Это иммуноглобулины М, которые говорят о том, заражен ли человек коронавирусом в настоящий момент. И иммуноглобулины G, которые указывают на то, сталкивался ли ваш организм с инфекцией в прошлом. Они вырабатываются примерно через две недели после начала заболевания.

Берет анализ один сотрудник, а работает с ним уже другой – в так называемой чистой зоне лаборатории. Прежде чем в нее попасть, специалисты принимают душ и надевают защитный стерильный костюм, респиратор, очки, шапочку и специальные перчатки. А уже после этого расходятся по кабинетам, где работают с биоматериалами. Их в "чистую зону" передают через специальные окошки.

Впрочем, для сотрудников лаборатории такая осторожность – обычная практика: им постоянно приходится иметь дело с опасными вирусами.

"Помимо коронавируса, у нас ведь есть и другие инфекции, гораздо страшнее, например гепатиты. Мы в лабораториях всегда работаем с опасным материалом и изначально должны предполагать, что этот материал уже содержит инфекцию, поэтому и действовать всегда должны очень осторожно. Если мы себя не будем беречь, нас никто не сбережет", – говорит заведующая лабораторией.

Сотрудники лаборатории тоже уверяют, что им не страшно, и что с интересом ждут начала работы с вирусом, который заставил весь мир закрыть границы.

Болеете? Не приходите

По решению Роспотребнадзора частные лаборатории смогут принимать анализ только у здоровых людей. То есть у тех, кто не имеет никаких признаков коронавируса, ОРВИ и ОРЗ: насморка, кашля, температуры. Здоровы? Добро пожаловать, и, пожалуйста, приходите в строго указанное время, чтобы не столкнуться в коридоре с другими желающими пройти тест.

"Если вы болеете, у вас температура, сухой кашель, насморк, вы должны вызвать скорую. И уже сотрудники скорой и Роспотребнадзора возьмут у вас на дому мазок и отправят его в лабораторию, – поясняет Ольга Билдзукевич. – Если вы просто переживаете за свое здоровье и хотите провериться – а примерно у 30% инфицированных заболевание протекает бессимптомно, – то можно прийти и сдать анализ у нас".

Но перед этим придется заполнить анкету и подписать документ, что вы здоровы и у вас нет никаких симптомов болезни.

"Мы организуем работу таким образом, чтобы исключить тесное соприкосновение граждан. Врачи будут работать в защитных костюмах. На забор анализа уйдет примерно 3-5 минут на человека. Каждому пациенту назначат свое время, чтобы не образовывались толпы в коридорах и не было опасности заразиться", – объясняет Александр Прошкин.

В среднем результата анализа придется ждать три дня. Но все будет зависеть от количества пациентов: если мало, то анализ сделают быстрее. Если наплыв желающих будет большой, придется подождать подольше.

Когда можно сдать анализ

Сейчас в лаборатории проводят тестирование оборудования. А со следующей недели, с 18 мая, готовы принимать желающих сдать анализ.

Сколько стоит анализ:

Метод ИФА – 1200 рублей.

Где сдать анализ:

Малахова, 90, тел. 22-22-90

Песчаная, 89, тел. 35-89-10

Павловский тракт, 221, тел. 553-777

Попова, 114, тел. 43-57-02

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