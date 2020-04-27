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В Республике Алтай из-за коронавируса закрыли еще один район

, ИА "Амител"
Там выявили COVID-19 у девяти человек
Олег Хорохордин / Фото: 2017.ircforum.ru

Олег Хорохордин / Фото: 2017.ircforum.ru

Усть-Коксинский район Республики Алтай закрыли для въезда и выезда на время действия режима повышенной готовности. Об этом сообщает оперштаб региона со ссылкой на решение главы региона Олега Хорохордина.

Въезд в Усть-Коксинский район, где выявили коронавирусную инфекцию у девяти человек, запрещен для всех, кроме жителей, имеющих регистрацию на его территории. Также допускается следование через муниципалитет транзитом без остановок.

"Новые ограничительные мероприятия не распространяются на работников непрерывно действующих организаций, медицинских, аптечных учреждений, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, и других учреждений, выполняющих неотложные работы", – уточнили в оперативном штабе.

Ранее аналогичные меры ввели и в Турочакском районе. Осуществляется и контроль въезда в республику – любой человек, приехавший на территорию Республики Алтай, обязан сообщить об этом по телефону круглосуточной горячей линии 8 (913) 692-90-74 и рассказать о месте пребывания, регистрации и датах нахождения в регионе.

При этом жители республики обязаны обеспечить 14-дневную самоизоляцию после возвращения у себя дома, а остальные – по месту прибытия. Все приехавшие из других регионов обязаны провести две недели в изолированном помещении, которое исключает контакт с членами семьи и иными лицами, не находящимися на самоизоляции.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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