Водитель сбил трех коров в Алтайском селе

29 мая в Алтайском крае водитель сбил трех коров, которые переходили через дорогу. Инцидент произошел на трассе Славгород – Хабары возле села Кусак.

Очевидцы рассказали, что после столкновения одно животное ходит самостоятельно, у второго сломаны ноги, а третье погибло на месте. Тело после удара отбросило в кювет.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Информации о состоянии водителя нет, но из машины он выбрался самостоятельно.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, пишет "Новое время".

Ранее amic.ru сообщал о том, что на трассе в Алтайском крае сбили беременную лосиху. Она погибла на месте.