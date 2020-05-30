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Водитель сбил трех коров в Алтайском селе

, ИА "Амител"
Автомобиль получил серьезные повреждения
Фото: 'Новое время'

Фото: "Новое время"

29 мая в Алтайском крае водитель сбил трех коров, которые переходили через дорогу. Инцидент произошел на трассе Славгород – Хабары возле села Кусак.

Очевидцы рассказали, что после столкновения одно животное ходит самостоятельно, у второго сломаны ноги, а третье погибло на месте. Тело после удара отбросило в кювет. 

Автомобиль получил серьезные повреждения. Информации о состоянии водителя нет, но из машины он выбрался самостоятельно.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, пишет "Новое время".  

Ранее amic.ru сообщал о том, что на трассе в Алтайском крае сбили беременную лосиху. Она погибла на месте.  

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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