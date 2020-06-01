Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне. Жителям Западной Сибири прогнозируют аномальную жару.

"Очаг жаркой погоды в июне – это Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией. В Чукотке тоже ожидается жаркий месяц", – цитирует Вильфанда ТАСС.

Также метеорологи выяснили, что в некоторых регионах России ожидаются обильные осадки. Больше нормы их будет в Калининградской области, Крыму, Краснодарском крае, на Таймыре и Тихоокеанском побережье. А на территории Восточной Сибири, наоборот, стоит ждать дефицита осадков.