Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне. Жителям Западной Сибири прогнозируют аномальную жару.
"Очаг жаркой погоды в июне – это Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией. В Чукотке тоже ожидается жаркий месяц", – цитирует Вильфанда ТАСС.
Также метеорологи выяснили, что в некоторых регионах России ожидаются обильные осадки. Больше нормы их будет в Калининградской области, Крыму, Краснодарском крае, на Таймыре и Тихоокеанском побережье. А на территории Восточной Сибири, наоборот, стоит ждать дефицита осадков.
Комментарии
уже ничо б не прогнозировали, что ли.. а то как напрогнозируют, так все с точностью до наоборот
Абсолютно ненужная и никчемная служба в последние годы. Могут исключительно днем предугадать погоду с утра и не более. И ведь штат сотрудников поди немалый....