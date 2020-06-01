Огонь может перекинуться на другие постройки. Частный дом загорелся в Рубцовске

1 июня в Рубцовске загорелся частный жилой дом. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".

Уточняется, что пожар начался в здании на улице Путевой. Дом горит открытым огнем, и из-за ветра есть риск распространения пламени на соседние постройки.

На месте инцидента работают несколько пожарных автомобилей и спасатели. Полицейские перекрыли проезд по улице.

О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия уточняются.

Ранее amic.ru писал о том, что в одной из барнаульских многоэтажек загорелся балкон. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на территорию другой квартиры.