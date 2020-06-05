Экономьте силы и время. Интернет-магазин оптики открылся в Барнауле

Интернет-покупки в этом году переживают пик популярности. Это удобно, не нужно никуда идти, торопиться при выборе, тратить силы на дорогу. Теперь барнаульцы могут заказать онлайн и необходимые товары для зрения. Такую услугу предоставляет интернет-магазин салона оптики "Спектр".

"Спектр" предлагает большой ассортимент товаров: контактные линзы, растворы для них, очки для работы за компьютером и солнцезащитные, а также другие сопутствующие товары. Кстати, до конца июля 2020 года в интернет-магазине действует скидка на контактные линзы Johnson & Johnson 1-Day Acuvue Oasys with Hydraluxe 30pk, BC 8.5. Специальная цена – 1660 рублей. Также при заказе онлайн компания дарит подарки.

Чтобы сделать заказ, нужно зайти на сайт оптика-спектр.рф, выбрать товар и оформить покупку. Доставка в черте города бесплатная, в отдаленные районы действуют суммы минимальных заказов.

Несмотря на все преимущества приобретения линз в интернете, стоит помнить о некоторых нюансах. Линзы нужно покупать только после рекомендаций врача. Если вы первый раз рискнете купить линзы наугад, то они могут навредить здоровью глаз. Поэтому приобретать онлайн свои первые линзы не стоит.

Салон оптики "Спектр"

Единая справочная 8 (3852) 600-048Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.