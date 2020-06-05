В Барнауле проверяют "вредный" транспорт

За неделю сотрудники ГИБДД в Барнауле выявили 15 случаев превышения допустимого количества вредных веществ в выхлопных газах автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Замеры выхлопов проводятся ежедневно при контроле безопасности дорожного движения в городе. Проверке подвергаются все виды автомобилей. Как отметили в ведомстве, самые высокие концентрации вредных веществ обнаруживают у КамАЗов, автобусов Hyundai County и ЛиАЗ.

На этой неделе сотрудники технического надзора обнаружили 15 случаев нарушений в столице края, причем три из них – у водителей автобусов. По итогам проверок у шести автомобилей зафиксированы неисправности топливного оборудования, а их владельцам выписаны штрафы.