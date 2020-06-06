Фирма из Барнаула превратит новосибирский кинотеатр в театр

Фото: facebook.com/anna.tereshkova.14

Барнаульское ООО "Строитель" выиграло аукцион на право реконструкции здания бывшего кинотеатра "Пионер" в Новосибирске. Помимо организации из Алтайского края, в торгах приняли участие две местные компании – ЗАО РСУ-5 "Новосибирскгражданстрой" и ООО "Масстройэлит".

Как сообщают "Новосибирские новости", барнаульцы предложили цену на миллион ниже стартовой: 48,7 млн рублей вместо 49,7 млн. Контракты заключены на комплексный капитальный ремонт здания, а также на строительно-монтажные работы. Подрядчик должен завершить реконструкцию не позднее 20 декабря 2020 года.

Отмечается, что после реконструкции в здание въедет городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева.