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"Это страшно". Молния "раздела" дерево на Георгия Исакова

, ИА "Амител"
Ударила она рядом с пешеходной аллеей

Жительница Барнаула в сообществе "Инцидент Барнаул" поделилась интересным видео. Она показала дерево, в которое только что ударила молния. 

От удара береза буквально "разделась". Кору разбросало вокруг ствола, а щепки, по словам женщины, разлетелись на несколько метров. 

"Это страшно", – поделилась эмоциями горожанка. 

Ранее amic.ru писал о том, что синоптики прогнозируют дожди и грозы в Алтайском крае 7 июня.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.06.2020 18:12
- гость -

Жесть... но дерево не погибло, кора нарастет со временем.

7.06.2020 18:35
- гость -

7.06.2020 18:12
- гость -
Жесть... но дерево не погибло

Погибнет через несколько дней, так как по проводящим элементам коры осуществляется транспорт питательных веществ.

7.06.2020 18:51
- гость -

но дерево не погибло, кора нарастет со временем.

Уже не нарастет.Это же береза.И не погибнет через несколько дней.Будет сохнуть до осени.Весной уже все,может не ожить.

7.06.2020 18:59
- гость -

Да в жизнь оно но оживёт. Там под корой идёт сок. Сок содержит сахара и соли, и является проводником электричества. Молния этот сок мгновенно испарила уничтожив слои по которым он шёл. Не имея этих слоёв дерево не получит воды.

7.06.2020 19:52
- гость -

а у автора голос противный

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