"Это страшно". Молния "раздела" дерево на Георгия Исакова

Жительница Барнаула в сообществе "Инцидент Барнаул" поделилась интересным видео. Она показала дерево, в которое только что ударила молния.
От удара береза буквально "разделась". Кору разбросало вокруг ствола, а щепки, по словам женщины, разлетелись на несколько метров.
"Это страшно", – поделилась эмоциями горожанка.
Ранее amic.ru писал о том, что синоптики прогнозируют дожди и грозы в Алтайском крае 7 июня.
Комментарии
Жесть... но дерево не погибло, кора нарастет со временем.
7.06.2020 18:12
- гость -
Жесть... но дерево не погибло
Погибнет через несколько дней, так как по проводящим элементам коры осуществляется транспорт питательных веществ.
но дерево не погибло, кора нарастет со временем.
Уже не нарастет.Это же береза.И не погибнет через несколько дней.Будет сохнуть до осени.Весной уже все,может не ожить.
Да в жизнь оно но оживёт. Там под корой идёт сок. Сок содержит сахара и соли, и является проводником электричества. Молния этот сок мгновенно испарила уничтожив слои по которым он шёл. Не имея этих слоёв дерево не получит воды.
а у автора голос противный