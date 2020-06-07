"Это страшно". Молния "раздела" дерево на Георгия Исакова

Жительница Барнаула в сообществе "Инцидент Барнаул" поделилась интересным видео. Она показала дерево, в которое только что ударила молния.

От удара береза буквально "разделась". Кору разбросало вокруг ствола, а щепки, по словам женщины, разлетелись на несколько метров.

"Это страшно", – поделилась эмоциями горожанка.

Ранее amic.ru писал о том, что синоптики прогнозируют дожди и грозы в Алтайском крае 7 июня.