Ноль отходов. Барнаульцев приглашают поучаствовать в "Чистых играх"

Жители Барнаула могут стать участниками Всероссийской премии борцов с мусором, организатором которой выступил волонтерский проект "Чистые игры".

Участвовать в акции может любой россиянин, как в одиночку, так и с семьей. Для этого до 30 июня нужно публиковать фотографии на фоне собранного мусора, указав город и регион, а также поставив хештег #боймусору и ссылку на страницу @clean_games в Instagram или "ВКонтакте".

Победители получат призы в нескольких номинациях во время онлайн-награждения, которое состоится 5 июля. Подробные правила опубликованы на странице проекта.

Отметим, что в Барнауле "Чистые игры" проходили четыре раза. Их участники собрали почти 12 тонн отходов.