Пять советов для новичков. Как выбрать первый тариф для смартфона и не прогадать

Среди огромного множества тарифов сложно выбрать тот, который подойдет именно вам. Как узнать, сколько нужно будет гигабайт, минут и СМС? Нужны ли мессенджеры без ограничений или возможность просмотра кино? Есть три варианта: советы друзей, родственников и экспертов в этой области. Так, компания "Билайн" подготовила пять советов, которые помогут в этом нелегком выборе.

Совет № 1

Нужно определиться, сколько вы готовы тратить ежемесячно на связь. Посчитайте доходы, расходы и остаток средств. При этом важно помнить, что с появлением в вашей жизни смартфона эти траты станут для вас постоянными.

Совет № 2

Выберите первый смартфон. Теперь на хороший гаджет не нужно копить, так как в продаже сегодня множество вариантов за привлекательные деньги – от пяти тысяч рублей. Прежде чем идти в салон связи, посмотрите в интернет-магазине, сравните характеристики, цены. Уточнить всю информацию о девайсе могут непосредственно в магазине специалисты компании. Сотрудники "Билайна", кстати, проходят специальные тренинги и отлично разбираются во всех актуальных моделях.

Только помните, что лучше всего покупать у официальных ретейлеров, которые дают официальную гарантию на устройство.

Совет № 3

Если вы впервые держите смартфон в руках, то лучше всего рассмотреть базовый тариф. В "Билайне" – это "Первые гиги", то есть тариф, созданный для новичков. В новой версии тарифа – 200 минут, 5 гигабайт, безлимитные мессенджеры и 20 каналов "Билайн ТВ". Много это или мало, покажет время. Но для новичков, которые только открывают для себя привычку пользоваться телефоном и услугами связи, этого количества достаточно.

Если вдруг вы точно знаете, что этого мало, то обратите внимание на тариф из линейки "Близкие люди 1" или "Близкие люди 2". Количества гигабайт, минут и ТВ-каналов там больше, к тому же их можно разделить с другими устройствами.

По данным на конец 2019 года, "Билайн" впервые запустил высокоскоростной мобильный интернет 4G в 250 населенных пунктах, расположенных по всем 59 районам Алтайского края и в городах Алейске, Белокурихе, Горняке, Заринске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Славгороде, а также в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Сибирский.

Связь появилась и в крупных районных центрах, и в сравнительно небольших населенных пунктах. Кроме того, в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Рубцовске и Яровом компания значительно усилила качество и стабильность интернет-соединения в сетях 4G.

Совет № 4

Купили смартфон? Установите приложение своего оператора. В "Билайне" – это "Мой Билайн". Его легко можно найти в Apple store или Google Play и скачать на телефон.

Это нужно, чтобы, во-первых, вы смогли сами видеть, сколько у вас остается услуг до конца месяца, во-вторых, подключать или отключать услуги самостоятельно, в-третьих, через приложение можно настроить автоматическое пополнение счета, в-четвертых – вы всегда можете задать вопрос оператору в чате и получить быстро ответ.

И, конечно, видеть все лучшие предложения от "Билайна" и партнеров со скидками и секретами, как получить еще больше интернета за полезные привычки.

Совет № 5

Одним приложением не обойтись. Посмотрите, какие еще могут понабиться вам на каждый день. В топе самых скачиваемых – мессенджеры, социальные сети и навигация, игры и музыка.

Только помните, что приложения делятся на платные и бесплатные. И прежде чем скачивать то или иное, оцените, действительно ли вы оно вам так необходимо.