Спасатели проводят рейды по диким пляжам Барнаула

Жителей Алтайского края, которые отдыхают на "диких" пляжах, отслеживают сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Алтайскому краю, рассказали amic.ru в пресс-службе ведомства.

Один из рейдов прошел 12 июня в акватории реки Оби рядом с Барнаулом. Нарушителям объясняли, что подобное поведение опасно и раздавали им памятки.

"Цель рейда – посетить места, которые люди традиционно используют для купания, "дикие" пляжи, – рассказал государственный инспектор по маломерным судам Барнаульского инспекторского отделения Владимир Иванов. – Наша задача – провести беседы, рассказать людям о подстерегающей их опасности".

Кроме того, проверяют владельцев маломерных судов. Их просят представить разрешительные документы и продемонстрировать средства спасения, которые по законодательству должны находиться на борту.

Порядка 30 судоводителей освидетельствовали на предмет алкогольного опьянения. В результате выявлено 14 случаев употребления ими спиртного. Нарушителей привлекли к административной ответственности.