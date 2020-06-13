Спасатели проводят рейды по диким пляжам Барнаула

Жителей Алтайского края, которые отдыхают на "диких" пляжах, отслеживают сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Алтайскому краю, рассказали amic.ru в пресс-службе ведомства.
Один из рейдов прошел 12 июня в акватории реки Оби рядом с Барнаулом. Нарушителям объясняли, что подобное поведение опасно и раздавали им памятки.
"Цель рейда – посетить места, которые люди традиционно используют для купания, "дикие" пляжи, – рассказал государственный инспектор по маломерным судам Барнаульского инспекторского отделения Владимир Иванов. – Наша задача – провести беседы, рассказать людям о подстерегающей их опасности".
Кроме того, проверяют владельцев маломерных судов. Их просят представить разрешительные документы и продемонстрировать средства спасения, которые по законодательству должны находиться на борту.
Порядка 30 судоводителей освидетельствовали на предмет алкогольного опьянения. В результате выявлено 14 случаев употребления ими спиртного. Нарушителей привлекли к административной ответственности.
Комментарии
Все бесполезно.
Сочетание "дикий пляж" уже давно устоялось в языке, и в публицистическом стиле слово "дикий" не воспринимается как иностилевое, поэтому заключать его в кавычки не следует. Это ж элементарно!
Масочный режим отменили или пляжи это не общественные места?
Инспектор в маске
Из за постоянно изобретающих всё новые заразы китайцев, население БарнАула страдает
А этих чумазых китаёзов полные университеты и базар на Космонавтов
Доколе эту заразу будут привечать???
Мужчина на фотографии, подглядывать за тётеньками на пляже в бинокль стыдно.
...подглядывать за тётеньками на пляже в бинокль...
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не забывайте - а пляж-то ДИКИЙ?!!
все знают что под таким названием подразумевается?
вааще конечно смешное фото
посреди реки
с биноклем
в маске
кого ж он нафик боитсо то заразить там?
тут не коронавирус а другая болезнь головного мозга налицо)