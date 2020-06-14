В Барнауле продают домашних оленят за 30 тысяч рублей

В Барнауле выставили на продажу домашних оленят разных возрастов. Соответствующее объявление опубликовано на сайте "Авито".

В тексте объявления сказано, что продаются олени как мужского, так и женского пола. Стоимость одного олененка – 30 тысяч рублей. На карте в объявлении отмечено, что животных разводят в районе Барнаульского ленточного бора недалеко от Змеиногорского тракта.

Ранее amiс.ru сообщал, что во второй половине апреля в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" родился ягненок муфлона, а спустя несколько дней – еще один. Также в начале мая в зверинце появились на свет детеныш северного оленя и два козленка. А совсем недавно в парке родились четыре тигренка.