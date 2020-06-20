Красивых работающих девушек в Барнауле приглашают на участие в конкурсе "Мисс Офис"

Дистанционный кастинг на международный конкурс красоты "Мисс Офис – 2020" пройдет 26 июня в Барнауле. Участие принимают офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет. Главный приз – 2 000 000 рублей.

Кастинг в Барнауле был переведен в дистанционный формат в связи с запретом проведения массовых мероприятий по причине угрозы распространения коронавируса. Итоги отбора будут объявлены на официальном сайте конкурса красоты "Мисс Офис".

Отправить заявку прямо сейчас – www.missoffice.org/anketa.php.

Место проведения кастинга в Барнауле: дистанционный отбор в Zoom.

"Мисс Офис" – это международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья, где члены жюри оценивают не только красоту участниц, но и деловые качества, сообразительность и умение презентовать себя и свою компанию.

В полуфинал конкурса 2019 года от Барнаула вошли Виктория Брусенцева, менеджер отдела архитектурного света, "Квадро интерьер"; Дарья Вишнева, менеджер по сопровождению продуктов 1С, "Первый бит"; Ольга Вороновская, менеджер по сопровождению клиентов, банк "Открытие". По итогам интернет-голосования только Ольга Вороновская смогла пройти в финал конкурса и представить свой родной город на главной сцене в Москве.

В этом году по итогам 43 кастингов – очных и дистанционных – будут отобраны 100 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал. Только 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она уедет домой с главным призом и званием "Мисс Офис – 2020".

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, iPhone, iPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и множество других ценных подарков.