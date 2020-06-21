В Барнауле из-за неисправной проводки почти полностью сгорел частный дом

Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю

Утром 21 июня на улице Понтонный мост в Барнауле загорелся частный дом, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступила на диспетчерский пульт около восьми часов утра. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем, а пламя могло перекинуться на рядом стоящие постройки.

К счастью, жильцы дома самостоятельно покинули горящее здание и жертв удалось избежать. Общая площадь возгорания составила около 80 квадратных метров, а в ликвидации участвовали 35 бойцов пожарной охраны.

По предварительной оценке специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.