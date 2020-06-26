В Барнауле потребовали в три раза увеличить вместимость новой школы

Барнаульская прокуратура потребовала от мэрии в три раза увеличить вместимость строящейся школы № 137 в квартале "Лазурный-2", сообщает ИА "Банкфакс".
Отмечается, что контракт на строительство учебного заведения был заключен городской администрацией в феврале 2019 года, в соответствии с которым подрядчик должен возвести здание на 550 учащихся.
По словам руководителя краевой инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Виктора Четошникова, вместимость образовательного учреждения должна быть почти в три раза больше, чем заявленная.
По подсчетам архитекторов, школа должна обеспечить местами детей микрорайонов Лазурный и Лазурный-2, в которых проживает порядка 1300 учащихся. Четошников подчеркнул, что изменения в проект планировки не вносились, и то, почему администрация решила строить школу меньшей вместимости, для него не ясно.
В результате прокуратура признала, что школа должна вмещать больше учащихся и вынесла представление с требованием устранить нарушение.
Напомним, что строительство школы № 137 на улице Шумакова, 78, планируют завершить к концу 2020 года.
Комментарии
Каким образом???
По примеру 121 школы- в 3 смены
Да никаким образом. Еще там построят несколько высоток, чтоб в 5 смен учились и всё.
Сейчас напишут отписку- мол, все уже построено, через соломинку надуть не можем и все, и похоронят историю на этом. В первый раз что ли. Напишут - планах есть. На будущее. Вот в эти планы детей и отдавайте.
И что- нам теперь покупать попкорн?
Будем смотреть, как бодаются администрация с прокуратурой?
Делайте ставки, господа.
И заодно, думайте, за или против вы будете голосовать 1 июля.
Лично я проголосовал поддержал будущее той страны, где в очень короткий срок завели бы дело на чиновника, который решил сэкономить и вместо школы 1500 мест замутил школу на 550 мест.
И думаю, все причастные отлично знают о ком речь. Как говорил Иосиф Виссарионович, у каждой ошибки есть конкретная фамилия, имя и отчество.
И как, интересно они устранят, если " строительство школы ... планируют завершить к концу 2020 года"? Это означает, что там уже не только фундамент залили, но уже и стены вовсю возводят. Т.е., другими словами требование прокуратуры выполнить невозможно.
Так вот я к чему? Делайте прогнозы исхода дела...
Ставки всего 2:
1. Посадят.
2. Не посадят.
И, кстати, где всевозможные гогнописатели всяких петиций?
Давайте петицию "за посадку"!
26.06.2020 15:50
- гость -
будете учить детей дистанционно, говорят, что продолжится с сентября.., вот и школы с новыми корпусами АЛГТУ не понадобятся