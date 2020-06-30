На двух улицах Барнаула запретили стоянку грузовиков

В Барнауле появились новые дорожные знаки, которые запрещают стоянку грузовых транспортных средств на городских улицах. Как сообщает мэрия, мера принята для обеспечения безопасности дорожного движения.
С 30 июня грузовикам разрешено останавливаться на проезде Интернатском рядом со зданием №2 исключительно для посадки или высадки пассажиров, а также погрузки или разгрузки машины.
На участке улицы Власихинской между пересечениями с улицами Пихтовая и Заповедная грузовикам запретили не только стоянку, но и остановку.
Ранее amic.ru писал, что в Барнауле продолжают расширять объездную дорогу до четырех полос. Всего до конца 2021 года дорожники планируют обновить 4,5 километра трассы.
Комментарии
Давно пора запретить большегрузам бросать свои машины на дорогах, у каждого большегруза прописана место стоянки.
На Красноармейском и Малахова вообще запретить такие остановки.
По Ленинскому постоянно ездят фуры. Их что сотрудники ГИБДД по камерам не видят? Зачем нужны миллионные затраты на них ??