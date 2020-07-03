Барнаулец избил собутыльника арматурой за отказ продолжать выпивать

Житель Барнаула избил арматурой собутыльника за отказ продолжать пьянку и отобрал у него мобильный телефон, сообщает Telegram-канал "Unusual Crimes Barnaul".
Инцидент произошел в Гоньбе. 21-летний ранее судимый местный житель выпивал со своим 48-летним знакомым. В какой-то момент мужчина решил пойти домой, аргументировав это тем, что деньги на пиво у него закончились. В ответ молодой человек схватил с земли кусок арматуры и угрозами начал заставлять собутыльника купить еще алкоголя. Услышав отказ, злоумышленник избил мужчину и отобрал у него телефон.
Пострадавший обратился в полицию, которая и задержала любителя спиртного. Теперь ему грозит тюремное заключение по факту разбоя.
Комментарии
Событильники 21 года 48 лет. Любви к алкоголю все возрасте покорны.