Алтайские единороссы подвели итоги голосования по поправкам в Конституцию

В июне глава Общественной палаты Лев Коршунов и секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко заключили соглашение о наблюдении во время голосования по поправкам в Конституцию. С 25 июня по 1 июля — на всех избирательных участках региона работали 5 741 наблюдатель, 4 156 человек из которых были направлены Алтайским региональным отделением партии "Единая Россия".
"Данная процедура прямого волеизъявления граждан запомнится нам тем, что мы активно голосовали целую неделю. На муниципальных выборах, а в ряде регионов и на региональных выборах процедура досрочного голосования хоть и может иногда составлять 10 дней, однако она всё равно менее масштабна по своему объему, нежели состоявшееся Общероссийское голосование. Мы видели, что на протяжении всех семи дней работы участковых комиссий около 5-7% избирателей в день посещали свои участки для голосования. Конечно, это повлияло и на специфику деятельности наблюдательного корпуса. Понятно, что работать по 12 часов каждый день наблюдатели не могли. Поэтому для работы на одном УИКе мы закрепляли по два человека, а в крупных городах - по три. Такая практика себя оправдала", - проинформировал руководитель Регионального исполнительного комитета "Единой России", депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Денис Голобородько.
Он добавил, что все сообщения о возможных нарушениях немедленно передавались в партии, а она рекомендовала УИКу придерживаться установленных правил проведения голосования, рассказали в региональном отделении "Единой России".
Для удобства избирателей Общественная палата региона запустила горячую линию, куда только 1 июля поступило 76 обращений от избирателей Барнаула, Бийска, Белокурихи, Горняка, Славгорода, Рубцовска, а также Угловского, Смоленского, Первомайского и Благовещенского районов. По данным общественников, информации о серьезных нарушениях не поступало. Больше всего звонили те, кто хотел узнать о подробностях изменений, вносимых в Конституцию.
"Наблюдатели прошли обучение на онлайн-площадках, а также индивидуально. Все они подошли к вопросу подготовки к голосованию очень грамотно и ответственно. Действительно, как я сама могла отметить, выезжая на избирательные участки, очень достойно члены УИКов и наблюдатели соблюдали все ограничительные меры, ради безопасности голосующих. Хочу отметить и ответственную работу сотрудников полиции", - рассказала журналистам Татьяна Величко, член Общественной палаты Алтайского края.
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