Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельной аварии

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что артист заявил о своей невиновности в аварии, сообщает телеканал "Москва 24".
"Более подробнее ничего пояснить не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал", – объяснил защитник артиста.
Пашаев также уточнил, что когда ранее Ефремов предлагал пострадавшей стороне компенсацию, он не признавал свою вину, а лишь хотел "заплатить", поскольку в ДТП участвовал его автомобиль.
Напомним, что вечером 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого позднее скончался в больнице от потери крови.
Сам артист при этом не пострадал. Сейчас знаменитости грозит до 12 лет тюремного заключения, а следствие отправило его под домашний арест до 9 августа.
Комментарии
Он за рулем не был. Кто был за рулем можно узнать по видеозаписям, которые везде изъяли.