В центре Барнаула временно отключат светофоры на четырех перекрестках

4 июля в центре Барнаула временно отключат светофоры с 9:00 до 16:00, информирует пресс-служба городской администрации.
Светофоры не будут работать на пересечении следующих улиц:
- Пересечение пр-кта Ленина с ул. Гоголя;
- Пересечение пр-кта Ленина с ул. Никитина;
- Пересечение пр-кта Красноармейского с ул. Никитина;
- Пересечение пр-кта Социалистического с ул. Никитина.
Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения. Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных перекрестках и соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее amiс.ru сообщал, что из-за ремонтных работ движение по улице Попова в Барнауле ограничат на месяц.
Комментарии
А для фото российских светофоров не нашлось?