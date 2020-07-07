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Новости

Завершено предварительное расследование дела против Ефремова

, ИА "Амител"
Артисту грозит до 12 лет лишения свободы
Михаил Ефремов / Фото: infox.ru

Михаил Ефремов / Фото: infox.ru

Следственные органы завершили предварительное расследование уголовного дела против известного российского актера Михаила Ефремова, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.

По версии следствия, вечером 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы.

Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого позднее скончался в больнице от потери крови.

Сам артист при этом не пострадал. Сейчас знаменитости грозит до 12 лет тюремного заключения, а следствие отправило его под домашний арест до 9 августа.

Как ранее писал amic.ru, адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что артист заявил о своей невиновности в аварии.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.07.2020 08:40
- гость -

скончался в больнице от потери крови.
Странная причина... Не могли долить?

7.07.2020 09:07
Сумрачный гений

7.07.2020 08:40
- гость -
скончался в больнице от потери крови.
Странная причина... Не могли долить?

Мог бы и не терять. Сам потерял - сам виноват.

7.07.2020 09:27
krash

"следствие отправило его под домашний арест до 9 августа." а зачем? как то попахивает началом затягивания дела чтобы потом закрыть за старостью. почему не взять под арест уже вчера? Человек скончался. данный тип артист но но УБИЙЦА, представляющий опасность для других людей.

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